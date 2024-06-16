شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة تهنئة للأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الأضحى.

وقال جلالته في رسالة التهنئة: "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. سائلين المولى سبحانه أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".