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عيد الأضحى بالأحساء.. فرصة لصلة الرحم وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي

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محمد العويس - الاحساء تصوير - محمد العويس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد عدد من المواطنين في الأحساء أن عيد الأضحى المبارك يمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال تبادل التهاني والزيارات العائلية وصلة الرحم.
وأشاروا إلى أن العيد فرصة لتعزيز قيم التسامح والتآخي والتراحم بين جميع أفراد المجتمع.

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وأكد المواطنون أن العيد فرصة للتعبير عن الفرحة والبهجة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من خلال إحياء العادات والتقاليد المتوارثة، وتبادل الهدايا والزيارات بين الأهل والأصدقاء.
وأكدوا على أهمية استغلال هذه الأيام المباركة في تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي، والتأكيد على قيم التسامح والتآخي والتراحم بين جميع أفراد المجتمع.
كما شددوا على أهمية استثمار هذه الأيام المباركة في نشر المحبة والتسامح والتراحم بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدين على أن قيم التآلف والتكاتف هي الأساس الذي تقوم عليه قوة وتماسك المجتمع السعودي.
وشهدت الأحساء أجواءً احتفالية مبهجة، حيث ازدانت الشوارع والميادين بالأضواء والزينة، وتوافد المواطنون على الأسواق والمراكز التجارية لشراء مستلزمات العيد، وتبادل التهاني والتبريكات.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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