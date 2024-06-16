شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الساعات القادمة.. 41 مئوية بمكة وأمطار متوسطة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، فيما توقع هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة.

ووأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة ومنى 41 درجة مئوية، واتجاه الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 10 - 30 كم/ساعة.





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ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، والعيص، وبدر، والمهد، ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول.

وبين المركز أن الحالة -بمشية الله تعالى- تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

