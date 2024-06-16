شكرا لقرائتكم خبر عن الحج والعمرة لـ "اليوم": توعية الحجاج حول التفويج سر نجاح الخطط التشغيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عايض الغوينم، أن امتثال الحجاج للبرامج التوعوية كان عاملاً رئيسياً في نجاح خطط التفويج والعمليات المشتركة مع الجهات الحكومية خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضح الغوينم أن الوزارة حرصت على تنفيذ برامج توعوية شاملة في جميع أنحاء العالم، استهدفت العاملين في المنظومة من مكاتب شؤون الحجاج وشركات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى الحجاج أنفسهم.

مناسك الحج وأشار إلى أن هذه البرامج ركزت على تعريف الحجاج ببرامج التفويج والخطط التنفيذية والتشغيلية، لضمان وعيهم وفهمهم الكامل بالخدمات المقدمة لهم أثناء أداء فريضة الحج.

وأكد الغوينم أن الوزارة لمست نسبة امتثال عالية جداً من الحجاج خلال الأيام الماضية، معرباً عن أمله في أن ييسر الله تعالى ما تبقى من مناسك الحج لهذا العام.