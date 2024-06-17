شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خطة لزيادة الصيدليات المرجعية في المناطق والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

خدمات دوائية عالية الجودة

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة عن خطة لزيادة عدد الصيدليات المرجعية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بهدف تعزيز جودة الخدمات الدوائية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين والمقيمين.وأكدت مصادر مطلعة لـ "اليوم" أن الخطة تشمل تسهيل إجراءات الحصول على ترخيص ”صيدلية مرجعية“، وتقديم الدعم اللازم للصيدليات الراغبة في الانضمام إلى هذه الشبكة المتنامية.وأكدت الوزارة أهمية الدور الذي تلعبه الصيدليات المرجعية في توفير خدمات دوائية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير الدعم اللازم للصيدليات التي ترغب في الحصول على ترخيص ”صيدلية مرجعية“.ودعت الوزارة الغرف التجارية في مختلف المناطق إلى حث الصيدليات في مناطقها على التقدم بطلبات الحصول على الترخيص، بالتنسيق مع إدارة الالتزام في وزارة الصحة.وتعد الصيدليات المرجعية ركيزة أساسية في النظام الصحي، حيث تقدم خدمات تتجاوز مجرد صرف الأدوية، لتشمل الاستشارات الدوائية، وإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بالأدوية، وتوفير الأدوية التي تتطلب وصفة طبية خاصة.يذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت في وقت سابق مبادرات عدة لتعزيز دور الصيدلي في النظام الصحي، وتطوير مهاراته وقدراته، بما يسهم في تقديم خدمات دوائية متميزة للمرضى.