شكرا لقرائتكم خبر عن 51 درجة في المسجد الحرام.. تحذير صحي للحجاج بتجنب الجمرات حتى العصر والان نبدء بالتفاصيل

وقاية من ضربات الشمس

الدمام - شريف احمد - سجلت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم الإثنين، درجات حرارة مرتفعة في الظل عند الساعة الواحدة ظهراً، بحسب المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني.وبلغت درجة الحرارة في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام 51,8 درجة مئوية، فيما سجلت عرفات 48 درجة مئوية، ومنى ومزدلفة 46 درجة مئوية.ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى التقيّد بالتعليمات لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.من جانبه، أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الحجاج بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات والخروج تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 عصراً، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.وفي ذات السياق دعت وزارة الصحة الحجاج إلى تجنّب الإجهاد الحراري بحمل المظلة والإكثار من شرب الماء، مبينة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفتراتٍ طويلة، يشكل خطرا على الصحة.