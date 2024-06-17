بالفيديو.. صاحب محل ديكورات يكشف قيمة الأرباح التي يحققها التاجر المبتدئ.. ويعلق: تعالوا شيلوا معنا الذهب

صحيفة الخليج 365: وثق صاحب محل ديكورات مقطع فيديو، كشف خلاله عن أهمية العمل في التجارة، وتحقيق التاجر المبتدئ أرباح تصل إلى 30 ألف ريال.

وظيفة

وقال خلال مقطع فيديو: "أنا أستغرب من السعودي اللي يقول ما فيني أجيب فلوس، ولا جالس يدور وظيفة ولا جالس يضحك على نفسه ويطقطق على نفسه في أوبر ولا كريم".

التجارة

وتابع:"التجارة في السوق السعودي تطلع لك ذهب واللي يقول غير كذا أحط أصبعي في عينه، واللي يقولك ما في شغل قول له ليش جالس".

أرباح

وأردف: "أقل أرباح لأي تاجر مبتدئ في السعودية من 20 ل 30 ألف، واللي ما يحقق أرباح فاشل، شاف شارع كله كوفيهات راح فتح كوفي، أنا أتكلم عن التاجر المتفرغ اللي نزل السوق شهر أو شهرين وعرف الخبايا والأسرار وفتح محل واهتم بالجودة والتسويق".

فلوس تطير العقل

وأضاف: "السعودية فيها فلوس تطير العقل، المخالف هنا في السعودية وهو تحت الضغط وخائف يحقق أرباح كثيرة، فما بالك لما السعودي ينزل السوق، لكن مشكلتنا نستشير الناس الخطأ ونفتح بدون ما ننزل السوق شهر أو شهرين وما نتفرغ للشغل، وإذا اهتمينا بالشغل يكون يوم أو يومين وبعدها نسلم الشغل لمقيم".

واختتم قائلا: "نصيحة يا شباب تعالوا شيلوا معنا من ذهب التجارة".