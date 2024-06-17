شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام .. صو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلم نائب أمير مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام إيذانا باستبدالها في غرة محرم 1446هـ.، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما شهد نائب أمير مكة نائب توقيع محاضر تسليم كسوة الكعبة المشرفة بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام.

وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام 1446هـ.