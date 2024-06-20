تقرير يكشف مخاوف إسرائيل من خطوات مصر بشأن صناعة سلاح خطير

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير لموقع nziv.net الإسرائيلي المتخصص في الشئون الأمنية ، عن المخاوف الإسرائيلية من تخطيط مصر لإنشاء مدرسة فنية متخصصة في إنشاء الطائرات .

وأوضح الموقع أنه يتم متابعة الخطوات الجديدة التي اتخذتها مصر لبناء طائرات مقاتلة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر تقدما هائلا في صناعة الأسلحة في مصر.

وكانت الهيئة العربية للتصنيع في مصر قد أعلنت عن شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال صناعة الطائرات والتي تعتبر أول مدرسة من نوعها في مصر.

وتبلغ مدة الدراسة بمدرسة التكنولوجيا المتخصصة بمجال صناعة الطائرات 3 سنوات، وتبدأ شروط الالتحاق بالمدرسة بالسن الذي لا يجب أن يزيد عن 18 عاما في 1 أكتوبر من نفس عام التقدم، والحد الأدنى للمجموع 244 درجة في الشهادة الإعدادية في المرحلة الأولى للتقديم.