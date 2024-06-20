بالفيديو.. كويتية مختصة في علم الغذاء تروي قصة وفاة صديقة والدتها بالسرطان وتكشف خطورة شرب المياه من عبوات البلاستيك

صحيفة الخليج 365: كشفت المتخصصة في علم الغذاء، الدكتورة دانا السالم، قصة وفاة صديقة والدتها بالسرطان، وخطورة شرب المياه من عبوات البلاستيك.

وقالت السالم إن صديقة والدتها كانت تعالج من السرطان في بريطانيا، وطلبت منها الطبيبة المعالجة أن تبتعد عن المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، حتى تتمكن من طرد السموم من جسدها.

وتابعت خلال ظهورها على بودكاست في خاطري سؤال، أن الشخص يشرب مياه من الفلتر أكثر من المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، ويكون لها طعم أفضل.

واختتمت الطبيبة الكويتية حديثها، أن شرب المياه المعبأة في عبوات بلاستيكية، خط أحمر بالنسبة لها خاصة في فصل الصيف.