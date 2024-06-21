شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أتربة مثارة على محافظة شرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة.

وتشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية لمسافة تتراوح من (3-5) كم.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ونجران.

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.