"المطرفي" يُرزق بمولود أسماه "فارس"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق نايف بن فيصل المطرفي، أحد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة، بمولود أسماه (فارس). جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه.

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