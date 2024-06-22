المملكة تطالب بتوحيد الجهود الدولية لمكافحة تهديدات الفضاء السيبراني

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وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن الحاجة إلى وجود فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، تعد أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
جاء ذلك، خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، المعنية بمناقشة سبل التصدي للتهديدات المتطورة والمتزايدة في الفضاء السيبراني، والتي شدد خلالها على أهمية وضع تعزيز الأمن السيبراني ضمن الأولويات للدول، ولا سيما أن تعزيز الأمن السيبراني أمر ضروري لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني.
مؤكدا أن المملكة تؤمن بأن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتضافر الجهود الدولية للحد من المخاطر السيبرانية يعد أمرا حيويا وضروريا.
وأشار الواصل إلى قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، الذي تأسس استنادا إلى ممكنات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، شهد تطورا حيويا ومتسارعا.
مبينا أن المملكة بدأت رحلة التحول بتطوير النموذج السعودي في الأمن السيبراني، الذي يرتكز على المركزية في الحوكمة، واللامركزية في التشغيل، والذي يقع تحت مسؤولية الجهات الوطنية، والتأكيد على تميز النموذج المعتمد في المملكة بالشمولية في تناول مجالات الأمن السيبراني سواء التشريعية، أو الأمنية، أو الاقتصادية والتنموية.
أبرز جهود المملكة في مجال الأمن السيبراني
- إطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
- إنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون منظمة مقرها الرياض.
- الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.
- مقترح إنشاء لجنة وزارية متخصصة للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.
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