شكرا لقرائتكم خبر استعراض فرص النهوض بصناعة الفضاء في «COPUOS» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ووكالة الفضاء السعودية في أعمال الدورة 67 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) والمنعقدة بمدينة فيينا بالنمسا خلال الفترة من 19 وحتى 28 من يونيو الحالي.

وتأتي مشاركة المملكة تأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون الدولي والاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، وإبرازا لجهودها في هذا القطاع الحيوي.

وعقد الوفد المشارك، لقاءً بعنوان «السعودية نحو الفضاء.. تحفيز قطاع الفضاء» بحضور أكثر من 80 قائدا وخبيرا في المجال، لمناقشة الفرص التعاونية للنهوض بصناعة الفضاء العالمية نحو آفاق جديدة.

كما استعرض الوفد خلال مشاركته تقدم قطاع الفضاء السعودي بفضل دعم القيادة الرشيدة، إلى جانب جهود المملكة في تعزيز استدامة الفضاء عبر مبادراتها الفاعلة كتنظيم مؤتمر «الحطام الفضائي» وحضورها الدائم في الملتقيات والمحافل الدولية، الذي يجسد التزامها بتحقيق رؤية الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي؛ وفقا للمبادئ الدولية.

وعلى صعيد استكشاف الفضاء، سلطت المملكة الضوء على رحلتها نحو الفضاء، التي حققت العديد من النجاحات من أبرزها إجراء 14 تجربة علمية وبحثية رائدة.

كما أكد الوفد السعودي من خلال مشاركته على استمرار المملكة في بذل الجهود لتعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك على تحقيق الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.

مشاركة المملكة تضمنت: