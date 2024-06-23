اختبارات مركزية للمتوقع تخرجهم في الثانوية

تبدأ إدارات التعليم في مختلف المناطق والمحافظات، ممثلة في إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري، اليوم، اختبارات الدور الثاني «المركزية»، على مستوى كل إدارة تعليمية، للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري 1445، وذلك لمدة أسبوعين، بهدف تمكينهم من التسجيل بالجامعات.

وحددت إدارات تعليمية مدرسة للبنين وأخرى للبنات على مستوى جميع مدارس الإدارة التعليمية الواحدة لأداء الاختبارات فيها لكل يوم فترتان للاختبار، الأولى تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا ولمدة ساعتين ونصف، والفترة الثانية من الساعة الـ 11 صباحًا ولمدة ساعتين ونصف.

منع التحويل

أكد تربويون لـ«دوت الخليج»، على ضرورة تأكد الملاحظين في لجان الاختبارات من هوية الطالب قبل وأثناء الاختبار، وتدوينه لاسمه وصفه الدراسي ومدرسته على ورقة الإجابة، ومن ثم توقيعه على كشف تسليم أوراق الإجابة، وأضافوا أن الاستعداد للدور الثاني، تم بعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث، وتولت لجنة الاختبارات توجيه اللجان المختصة بإعداد وتجهيز كافة ما يتعلق باختبار الدور الثاني من أسئلة وتعليمات ومواعيد وجدول، وتحفظ في مكان آمن لحين موعد اختبار الدور الثاني، مع التأكيد على منع تحويل اختبارات الدور الثاني للطلاب بين إدارات التعليم، ولمدير التعليم التي يتبعها الطالب صلاحية استثناء الحالات الخاصة وذوي الظروف القاهرة مراعاة للمصلحة التعليمية.

مقر آخر

أضافوا، أن آلية تنفيذ أعمال الاختبارات، وفق الإجراءات التالية، ومن بينها: يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته، للإشراف ومتابعة أعمال الاختبارات، ومن مهامها: حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار، على أن يتسع لاختبار 500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مشرف تربوي وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة «معلم لكل تخصص» وموظف اتصالات إدارية وحارس للمقر، ومن مهام اللجنة التنفيذية، تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جدول الاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات والنماذج البديلة، ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج، ويصدر مدير التعليم قرارات تكليف هذه اللجان للعمل خارج وقت الدوام الرسمي لإنهاء كافة الأعمال. آلية تنفيذ الاختبارات

تشكيل لجنة إشرافية برئاسة مدير التعليم

حصر الطلاب المتوقع تخرجهم

تحديد وتجهيز مقر الاختبار

المقر يتسع لاختبار 500 طالب

لجنة تنفيذية لتحديد المواد الدراسية المستهدفة إعداد جدول الاختبارات وتجهيز نماذج الاختبارات

مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج.