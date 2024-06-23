مزارع وأكواخ المندق مقصد للزوار والسياح

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وتعد المزارع والأكواخ الريفية التي تقع في محافظة المندق أحد النماذج للعديد من المزارع المنتشرة في المنطقة، والتي تضم العديد من الأشجار المتنوعة وأكواخ ريفية تم تنظيمها بطريقة جاذبة للزوار.
وأوضح أحد أصحاب المزارع عثمان الزهراني أن فكرة إعادة تأهيل مزرعته بدأت في عام 2022م حيث تم تأهيل مدرجاتها الزراعية وزراعة أنواع مختلفة من الأشجار المنتجة للفواكه الموسمية.
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