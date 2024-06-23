شكرا لقرائتكم خبر مزارع وأكواخ المندق مقصد للزوار والسياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر منطقة الباحة بعدد من المزارع الخاصة التي أصبحت وجهة سياحية للكثير من السياح وزوار المنطقة، حيث حظيت تلك المزارع باهتمام أصحابها وإعادة تأهيليها؛ لتكون وجهة سياحية تجسد هوية منطقة الباحة الزراعية والسياحية.

وتعد المزارع والأكواخ الريفية التي تقع في محافظة المندق أحد النماذج للعديد من المزارع المنتشرة في المنطقة، والتي تضم العديد من الأشجار المتنوعة وأكواخ ريفية تم تنظيمها بطريقة جاذبة للزوار.

وأوضح أحد أصحاب المزارع عثمان الزهراني أن فكرة إعادة تأهيل مزرعته بدأت في عام 2022م حيث تم تأهيل مدرجاتها الزراعية وزراعة أنواع مختلفة من الأشجار المنتجة للفواكه الموسمية.