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السعودية | الجامعة الإسلامية تعلن عن موعد بدء القبول في مرﺣﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس والمنح اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم الجاﻣﻌﻲ 1446ﻫـ

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أمس، عن ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ باب اﻟﻘﺒﻮل لمرﺣﻠﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻟﻠﻌﺎم الجاﻣﻌﻲ 1446ﻫـ، ﻟﻠﺴﻌﻮديين والمنح اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وذلك بدأ من ﻳﻮم اﻻثنين القادم.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، وإجراءات الترشيح والمفاضلة والتقديم عبر موقعها الإلكتروني.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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