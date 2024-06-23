ألوان الطيف تتلألأ في سماء الطائف

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وأعطت الأمطار تفاصيل جذابة، صاحب في هذه التفاصيل خروج الزوار والأفراد والعائلات للاستمتاع بمشاهدة مناظر جريان المياه، والبساط الأخضر على ضفاف الصخر والوادي والجبل لتكون مقصدا للعديد من المواطنين والسائحين خلال فصل الصيف.
كما أنعشت زخات المطر التي رحبت بمحبيها؛ دور الحياة الفطرية وروت في قطراتها جموع الأشجار مثل العرعر والعتم و السدر والسمر وشجيرات العثرب، والشذاب والحبق والبعيثران التي كست الوادي على عضدية، لتضفي عليه جمالا أخاذا؛ وفرصةً سانحة ووجهة سياحية لهواة التصوير ومتسلقي الجبال، والمشاة بين الصخور المكسوة بالنمو الخضري، ورصد الحياة الفطرية المتنوعة التي أوجدتها الأمطار المنعشة؛ لتضع في ذلك الطائف في قائمة المدن المتربعة على حسن جمال بيئتها الطبيعية بمساحاتها وتضاريسها النوعية.
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