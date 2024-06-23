شكرا لقرائتكم خبر ألوان الطيف تتلألأ في سماء الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلألأت ألوان الطيف في سماء جبال وأودية الطائف بعد أن شهدت المحافظة يوما ماطرا رويت على إثره بطون الأودية والجبال، وتزيت فيه قمم الجبال الشاهقة بالنباتات العطرية ذات الألوان الزاهية، التي رسمت لوحة خلابة بمناظرها الطبيعية، وتدفقت الشلالات الرقراقة بين البيوت الأثرية القديمة والمزارع والركبان المثمرة بأجود أنواع الفاكهة الطائفية.

وأعطت الأمطار تفاصيل جذابة، صاحب في هذه التفاصيل خروج الزوار والأفراد والعائلات للاستمتاع بمشاهدة مناظر جريان المياه، والبساط الأخضر على ضفاف الصخر والوادي والجبل لتكون مقصدا للعديد من المواطنين والسائحين خلال فصل الصيف.

كما أنعشت زخات المطر التي رحبت بمحبيها؛ دور الحياة الفطرية وروت في قطراتها جموع الأشجار مثل العرعر والعتم و السدر والسمر وشجيرات العثرب، والشذاب والحبق والبعيثران التي كست الوادي على عضدية، لتضفي عليه جمالا أخاذا؛ وفرصةً سانحة ووجهة سياحية لهواة التصوير ومتسلقي الجبال، والمشاة بين الصخور المكسوة بالنمو الخضري، ورصد الحياة الفطرية المتنوعة التي أوجدتها الأمطار المنعشة؛ لتضع في ذلك الطائف في قائمة المدن المتربعة على حسن جمال بيئتها الطبيعية بمساحاتها وتضاريسها النوعية.