برنامج لتأهيل 1800 خريج وخريجة لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جمعية نبل الشبابية بمنطقة الجوف، غدا، برنامج جدارات مهنية للخريجين من الجامعات والكليات التقنية والمعاهد والثانوية العامة، خلال إجازة نهاية العام الدراسي، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ورفع المهارات لديهم، إذ يستهدف البرنامج تدريب وتأهيل 1800 خريج وخريجة. وأوضح رئيس الجمعية موسى الهبيري أن البرنامج يأتي بتعاون مشترك بين الجمعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتمكين وتطوير الخريجين في مجالات وجدارات تخصصية، تؤهلهم لسوق العمل عن طريق رفع الوعي حول الميول المهنية، والاستعداد لسوق العمل ومتطلبات التوظيف، وطرق بناء الهوية المهنية وتسويق الذات، ومواكبة التغيرات في مجالات التوظيف.

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