الأحوال المتنقلة بنجران والقصيم

ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في منطقتي نجران والقصيم.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ثار لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها أمس للنساء في محافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.