شاهد.. عاملة فلبينية تعود إلى الرياض بعد مرور 21 عاما لحضور حفل زفاف الطفل الذي ساعدت في تربيته

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو عودة عاملة فلبينية سابقة إلى الرياض بعد مرور 21 عاما ، لحضور حفل زفاف الطفل الذي ساهمت في تربيته .

وعبرت "سارة" عن سعادتها لعودتها إلى الرياض بعد مرور 21 عاما ، قائلة: كنت في فرنسا عندما أخبرتني ماما نورة بأن " مصعب " سيتزوج ، وأخبرتها أنه يجب أن أحضر وأكون بجانب الأسرة التي عملت معها لـ 16 عاما " بابا عبدالرحمن وماما نورة " .

وأردفت: منذ غيابي لـ 21 عاما عن الرياض لم يتغير شيء واستقبلتني الأسرة ورحبت بي .مٌشيره إلى أنها تزوجت من أمريكي منذ 10 سنوات ، وقاما بالسفر حول العالم .

وأضافت نورة بنت صالح العريفي كفيلة سارة سابقا : الجميع وأولهم أخواني كانوا سعداء جدا لأن سارة حضرت وجاءت رغم بعد المسافات . وأشارت إلى أن الأسرة إلى الآن لا تنسى فضل سارة ومساعدتها لوالدتها في مرضها .