4 مراحل لتفويج 1.4 مليون زائر إلى الروضة

بلغ عدد زوار الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى الـ14 من ذي الحجة 1.403.640 زائرًا، وذلك وفق إحصائية نشرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي.

وأفادت الهيئة بأن مساحة الروضة الشريفة تبلغ 330 مترًا مربعًا بطاقة استيعابية 800 زائر في الساعة، بمتوسط 10 دقائق لكل زائر، مبينةً أن عدد الزائرين من الرجال بلغ 762.101، ومن النساء 641.539.

وأشارت إلى أن هناك أربع مراحل لإدارة تفويج الزوار إلى الروضة الشريفة، حيث يتم التحقق من حجز المواعيد عبر تطبيقي نسك وتوكلنا، ومسح رمز الاستجابة السريع عبر الأجهزة الإلكترونية، ومن ثم توجيه الزوار إلى مناطق الانتظار داخل المسجد النبوي، ثم تفويجهم إلى داخل الروضة الشريفة.

خدمة الحجاج

تصل إلى المدينة المنورة منذ أيام عدة أعداد كبيرة من الحافلات القادمة من مكة المكرمة، تحمل آلاف الحجاج الذين يسّر الله لهم أداء مناسك الحج هذا العام.

ويجسّد مشهد وقوف منسوبي الجهات الحكومية والأمنية المعنية بخدمة الحجاج، ومقدمي الخدمات الخيرية والتطوعية على مدخل المدينة المنورة الجنوبي، ومباشرة توجيه وإرشاد الحافلات لحظة وصولها ضمن خطة استقبال ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة في الموسم الثاني للحج، جانبا من أشكال الرعاية الميدانية التي تبذلها الجهات المعنية بشكل متناغم، ليختتم الحجاج رحلتهم الإيمانية بيسر وأمان.

أبو عجرم

تستقبل مدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف العابرين من حجاج جمهورية العراق بمنظومة من الخدمات المتكاملة، منها خدمات الضيافة والمبيت والخدمات الصحية والتطوعية.

وحطت قوافل الحجاج في المدينة التي تعد محطة استراحة لهم، وتقدم مختلف الخدمات بتكامل من الجهات الحكومية المختلفة، منها وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وأمانة المنطقة، ممثلة في بلدية أبو عجرم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخدمات وزارة الصحة وتجمع الجوف الصحي عبر العيادات الميدانية والهلال الأحمر السعودي، والجهات الأمنية، إلى جانب المتطوعين من قطاعات غير ربحية من الجمعيات في المنطقة، منها جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين.

واستقبلت المدينة 5500 حاج وحاجة عبر مختلف القوافل التي تمر عبرها، وتنعموا بالخدمات التي تقدمها الجهات كافة.