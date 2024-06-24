شكرا لمتابعة خبر عن شاب يتفاجئ بتكسر زجاج سيارته من شدة حرارة الجو : انتبهوا يا عيال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُحزن لشاب لحظة تفاجئه بأن زجاج سيارته تدمر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يوثق لحظة انصدامه ورؤيته لزجاج السيارة، وهو يقول في صدمة:” وش السالفة .. انتبهوا يا عيال للمواتير والسيارات في درجات الحرارة المرتفعة.

وعلى ما يبدو أن السيارة تعرضت للتعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء داخل السيارة، وبسبب الاختلاف الحاد في درجات الحرارة بين الداخل والخارج، تسبب ذلك في تمدد الزجاج وتكسره.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” في فصل ⁧‫الصيف‬⁩ المفروض عدم إغلاق زجاج ⁧‫السيارة‬⁩ بالكامل وترك شيء بسيط جدًا للتهوية.”