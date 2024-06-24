180 يومًا
أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أن التقويم حدد مدة الدراسة بـ 10 أشهر من العام مع الأخذ في الاعتبار بأن أيام الدراسة الفعلية تقترب من 180 يومًا، يتخللها عدد من الإجازات خلال العام الدراسي، مثل: إجازة الخريف، التي ستكون بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، وإجازة منتصف العام منتصف الفصل الدراسي الثاني، وإجازة الشتاء بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن الإجازات المطولة وإجازات الأعياد، كما أنه خلال الأعوام الدراسية المقبلة، لن تبدأ إجازة نهاية العام بداية شهر ذي الحجة، كما كان معمولاً به لعدة أعوام، بل تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى إلى أن يحل موعد اختبارات نهاية العام.
3 فصول
قال السلطان: إن استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنسب «فصلين أو 3 فصول دراسية»، للأعوام الـ 4 المتبقية نهاية العام الدراسي المقبل، والإجازة الصيفية المعلنة للأعوام الـ 5 المقبلة مدتها شهران، والأفضل الإبقاء على الفصول الدراسية الـ 3، لأن توزيع المنهج الدراسي على 3 أجزاء أفضل للطلاب من توزيعه على جزئين، حيث سيكون المحتوى الذي يدرسه الطالب أقل مقارنة بتوزيعه على فصلين دراسيين.
إجازات العام الدراسي 1446
• اليوم الوطني.
• 3 إجازات مطولة.
• نهاية الفصل الدراسي الأول.
• نهاية الفصل الدراسي الثاني.
• يوم التأسيس.
• إجازة الشتاء.
• عيد الفطر.
• عيد الأضحى.
العام الدراسي
الفصل الدراسي الأول
13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا).
الفصل الدراسي الثاني
13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا).
الفصل الدراسي الثالث
12 أسبوعًا دراسيًا (57 يومًا دراسيًا).
الإجمالي
38 أسبوعًا دراسيًا (183 يومًا).
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أسابيع العطلات الصيفية في الأعوام الـ 5 المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.