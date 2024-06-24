8 أسابيع العطلات الصيفية في الأعوام الـ 5 المقبلة

أكد تربويون وتربويات لـ« دوت الخليج » أن التحدي الأبرز الذي سيواجه الميدان التعليمي هو عملية الانضباط المدرسي، والحد من ظاهرة الغياب، خصوصاً في الأيام التي تسبق الإجازات المطولة أو خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة من 2025 حتى 2029، حدد فترة الإجازة الصيفية بشكل واضح، وشبه ثابت، إذ يلاحظ انتهاء العام الدراسي بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يونيو من كل عام، والذي يمثل بداية ارتفاع درجات الحرارة، بينما يبدأ العام الدراسي، الذي يليه نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس من كل عام، حين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، وبذلك تكون مدة الإجازة الصيفية خلال خمسة الأعوام المقبلة، وحسب التقويم الدراسي المعلن شهرين أو ما يقارب الـ 8 أسابيع تقريبًا.

180 يومًا

أبان الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أن التقويم حدد مدة الدراسة بـ 10 أشهر من العام مع الأخذ في الاعتبار بأن أيام الدراسة الفعلية تقترب من 180 يومًا، يتخللها عدد من الإجازات خلال العام الدراسي، مثل: إجازة الخريف، التي ستكون بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، وإجازة منتصف العام منتصف الفصل الدراسي الثاني، وإجازة الشتاء بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن الإجازات المطولة وإجازات الأعياد، كما أنه خلال الأعوام الدراسية المقبلة، لن تبدأ إجازة نهاية العام بداية شهر ذي الحجة، كما كان معمولاً به لعدة أعوام، بل تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى إلى أن يحل موعد اختبارات نهاية العام.

3 فصول

قال السلطان: إن استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنسب «فصلين أو 3 فصول دراسية»، للأعوام الـ 4 المتبقية نهاية العام الدراسي المقبل، والإجازة الصيفية المعلنة للأعوام الـ 5 المقبلة مدتها شهران، والأفضل الإبقاء على الفصول الدراسية الـ 3، لأن توزيع المنهج الدراسي على 3 أجزاء أفضل للطلاب من توزيعه على جزئين، حيث سيكون المحتوى الذي يدرسه الطالب أقل مقارنة بتوزيعه على فصلين دراسيين.

إجازات العام الدراسي 1446

• اليوم الوطني.

• 3 إجازات مطولة.

• نهاية الفصل الدراسي الأول.

• نهاية الفصل الدراسي الثاني.

• يوم التأسيس.

• إجازة الشتاء.

• عيد الفطر.

• عيد الأضحى.

العام الدراسي

الفصل الدراسي الأول

13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا).

الفصل الدراسي الثاني

13 أسبوعًا دراسيًا (63 يومًا دراسيًا).

الفصل الدراسي الثالث

12 أسبوعًا دراسيًا (57 يومًا دراسيًا).

الإجمالي

38 أسبوعًا دراسيًا (183 يومًا).