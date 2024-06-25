شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة: نجاح المملكة في إدارة منظومة الحج نتاج التخطيط السليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج كان بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، ما أسهم بعد توفيق الله، في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد أن نجاح المملكة في إدارة منظومة الحج هو نتاج التخطيط السليم لإدارة هذه المنظومة بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال جلسته الأسبوعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، وأصحاب الفضيلة والمعالي والمشايخ ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وجمع من المواطنين.

تكاتف القطاعات المعنية ونوّه سموه، بمستوى التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالحج بمتابعة وإشراف وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، لتقديم شتى الخدمات في سبيل راحة وخدمة ضيوف الرحمن، والمتابعة الدقيقة لكل ما يحقق راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتقبل منهم نسكهم، ويعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين محمّلين بالأجر والمثوبة.

وأشار الأمير سلمان بن سلطان إلى أهمية الالتزام بأنظمة الحج للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن ما حدث من وفيات لبعض الحجاج غير النظاميين - رحمهم الله - ممن لا يحملون تصريح الحج بنسبة 83% قد غُرر بهم من قبل شركات سياحية خالفت أنظمة الحج في بعض الدول، مخالفين بذلك أيضًا فتاوى هيئة كبار العلماء بضرورة الالتزام باستخراج تصاريح الحج بما يتفق مع المصلحة المطلوبة شرعًا.

وسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة، وأن يجبر مُصاب أسرهم وذويهم.