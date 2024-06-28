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فلسطين تدين شرعنة الاحتلال لخمس بؤر استيطانية في الضفة

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت دولة فلسطين شرعنة قوات الاحتلال الإسرائيلي لخمس بؤر استيطانية مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحويلها لمستوطنات كبرى لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية فيها.
وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بأن التوسع الاستيطاني الجديد تعد تحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي.
وحذرت في الوقت نفسه من النتائج الخطيرة المترتبة على استمرار الاستيطان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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