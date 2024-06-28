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الهيئة الجيولوجية: هزة حائل ناتجة عن إجهادات تكتونية وحركة بركانية

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عبدالعزيز العمري - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية ، طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت شرق حائل كانت على عمق 5,86 كم وتبعد عن المدينة 107 كم.
وأشار إلى أن سبب الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة،مما يتسبب في نشاط زلزالي متفاوت القوة.

وضع مطمئن

وأضاف أن هذه الإجهادات تؤثر على الصدوع الموجودة في المنطقة، ما يؤدي إلى إعادة تنشيطها وحدوث هزات أرضية تنتشر في جميع الاتجاهات.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة تتابع الوضع على مدار الساعة، وأن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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