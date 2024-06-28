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شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الجيولوجية: هزة حائل ناتجة عن إجهادات تكتونية وحركة بركانية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت شرق حائل كانت على عمق 5,86 كم وتبعد عن المدينة 107 كم.
وأشار إلى أن سبب الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة،مما يتسبب في نشاط زلزالي متفاوت القوة.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة تتابع الوضع على مدار الساعة، وأن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.
وأشار إلى أن سبب الهزة يعود إلى الإجهادات التكتونية وحركة الصهارة البركانية تحت حرة هتيمة،مما يتسبب في نشاط زلزالي متفاوت القوة.
وضع مطمئنوأضاف أن هذه الإجهادات تؤثر على الصدوع الموجودة في المنطقة، ما يؤدي إلى إعادة تنشيطها وحدوث هزات أرضية تنتشر في جميع الاتجاهات.
وأكد المتحدث الرسمي أن الهيئة تتابع الوضع على مدار الساعة، وأن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.