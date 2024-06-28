شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الجيولوجية: هزة حائل ناتجة عن إجهادات تكتونية وحركة بركانية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.