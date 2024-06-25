شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار شهادات "امتثال" لتعزيز المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة محافظة الطائف شهادات "امتثال" لعدد من البنوك والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية والتجارية والسكنية، مؤكدة على أهمية التزام أصحاب المباني السكنية والتجارية، الواقعة على الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لتطبيق "بلدي"، بسرعة استخراج الشهادة التي تثبت خلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري. تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدينة.

رفع مستوى جودة الحياة

وأوضحت الأمانة أن اشتراطات شهادة "امتثال" تنطبق على المباني القائمة، فيما يتم إصدار الشهادات تلقائيًا للمباني الحديثة، وذلك في إطار حرص الأمانة على المساهمة الفاعلة في تنمية مدن المملكة ورفع مستوى جودة الحياة في المحافظة. كما دعت أصحاب المباني التجارية والسكنية إلى معالجة جميع عناصر التشوه البصري وفق دليل الإجراءات الصادر بهذا الخصوص، وسرعة استخراج شهادة "امتثال" للمباني.

حملات لتوعية الأهالي

وفي سياق متصل، نفذت الأمانة حملة توعوية للأهالي خلال الأشهر الماضية، تناولت ضرورة معالجة التشوهات البصرية والعناصر المخالفة، ومنها عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ووجود وحدات تكييف أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وتغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود حواجز مشوهة (شينكو) على سور الارتداد أو السطح، وملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة، ووجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو واجهة المبنى.

وأشارت الأمانة إلى أهمية استجابة أصحاب المباني التجارية والسكنية لمبادرة "امتثال" المستهدفة، مشددة على أنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية وفرض الغرامات على ملاك المباني المخالفة التي لا تستجيب لهذه التعليمات.