شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 659 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (659) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في مواقع مختلفة بمحافظة الدائر في منطقة جازان، والقبض على مروجيها، وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

