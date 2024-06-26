شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: تهريب المواد المخدرة أو حيازتها أو إهداؤها أفعال إجرامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت النيابة العامة مساء اليوم ، على طبيعة الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» : إن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين ، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها ، تعد أفعالاً جرمية .