شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير: الحرائق تندلع بفعل فاعل وندعو للإبلاغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، إن المنطقة في الفترة الأخيرة تشهد أندلاع حرائق في المزارع والمواقع البرية بشكل كبير ويومي ، الأمر الذي يهدد سلامة السكان وغطاء المنطقة النباتي.

وأضاف الجالي ، ” هذه الحرائق بفعل فاعل ويتطلّب إخمادُها عدد كبير جدّا من المعدات وعمال البلدية كإحدى مهامنا لمساندة زملائنا في الدفاع المدني” .

وطالب أمين عسير من السكان التعاون في إبلاغ الجهات الأمنية عن المتسبّبين، وكذلك تجنب مسببات الحرائق في مزارعهم وأثناء التنزه.

والجدير بالذكر أن فرق الدفاع المدني تمكنت مؤخراً من إخماد حريق نشب في محال تجارية بحي البلد في محايل بالعسير ولم ينتج عنه إصابات.