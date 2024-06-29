شكرا لمتابعة خبر عن مواطن من محافظة الشنان يروي تفاصيل اللحظات الأولى للهزة الأرضية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن من محافظة الشنان يروي تفاصيل اللحظات الأولى للهزة الأرضية، التى تعرضت لها المنطقة.

وقال المواطن فى لقاء له مع نشرة النهار المذاع عبر قناة الاخبارية: ” كنت في منزلي وخرجت لصلاة الجمعة، ولم يكن هناك مؤشر لاى شئ، لكن بعد الصلاة وجدت بعض الإخوة يتحدثون انهم سمعوا صوت أشبه بالطائرة او القطار”.

وأضاف: “بعدها دخلت على موقع التواصل الاجتماعى، وعلمت أن هناك هزة أرضية حدثت بالقرب منا، لكنها لم تؤثر على اى شئ من الممتلكات أو ما يحيط بنا”.

واختتم، أنه لولا وسائل الإعلام وما تم تداوله عن الخبر لما علم اهل المنطقة ان هناك أى هزة أرضية.