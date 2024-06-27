شكرا لمتابعة خبر عن سجين: المخدرات حرمتني من رؤية طفلي منذ ولادته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى سجين معاناته بسبب المخدرات، حيث عبر عن حزنه الشديد بسبب ما وصل إليه، وأنه حرم من رؤية طفله منذ ولادته، وعمره الآن 7 أشهر.

وأوضح أن السبب كان صديقه السوري الذي طلب منه استلام حقيبة بها مواد مخدرة، وأكد أن نهايته كانت في السجن بسبب أصدقاء السوء والطيش.

وأنهى حديثه مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لن يتورط في مثل هذا الأمر مرة أخرى، مؤكدًا أنه كان يتمنى الموت قبل أن يكون في مثلهذا الموقف.