السعودية | النائب العام يلتقي السفير القطري لبحث سبل التعاون في المجالات العدلية والقضائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مقر النيابة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر الشقيقة لدى المملكة الأستاذ بندر بن محمد العطية، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المملكة ودولة قطر الشقيقة في المجالات العدلية والقضائية، وتعزيز العلاقات بين جهازي النيابة العامة في كلا البلدين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط