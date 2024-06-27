السعودية | وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يلتقي سفيرة المملكة لدى واشنطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بمقر السفارة في العاصمة واشنطن.

وكان معاليه قد بدأ زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع الشراكة الإستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز صناعة قطاع الفضاء السعودي وذلك بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن الزيارة عقد اجتماعات في عدة ولايات مع قادة كبرى الشركات التقنية، بهدف تعزيز الاستثمارات التقنية، وتحفيز رأس المال الجريء، ودعم ريادة الأعمال وفتح أبواب الفرص بين شركات القطاع الخاص في مجال الابتكار والاقتصاد الرقمي والفضاء.

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