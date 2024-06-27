شكرا لمتابعة خبر عن ‎سفارة المملكة بتيرانا توضح طبيعة التأشيرات للمواطنين في 4 دول والفترات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‎أوضحت سفارة المملكة في تيرانا، طبيعة التأشيرات التي ينبغي للمواطنين الحصول عليها في بعض الدول، مبينة دول أخرى لا تحتاج إلى تأشيرة.

‎ولفتت السفارة، إلى أن ألبانيا لا يحتاج فيها المواطن السعودي إلى تأشيرة خلال الفترة من ٦ مارس إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م؛ مبينة أن کوسوفا بدون تأشيرة على مدار العام.

‎وعن مقدونيا الشمالية والجبل الأسود، قالت السفارة: مقدونيا الشمالية مطلوب فيها الحصول على تأشيرة مقدونية أو تأشيرة شنغن أو أمريكية أو بريطانية أو أسترالية مستخدمة؛ في حين أن الجبل الأسود بدون تأشيرة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2024م.