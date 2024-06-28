شكرا لمتابعة خبر عن المسند : البراكين الخامدة السبب الرئيسي للهزات الأرضية في منطقة حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند ، على أن الهزة الأرضية التي تعرضت لها منطقة حائل اليوم ، شيئاً طبيعياً ، خاصة وأن المنطقة تجثم فوق مئات من البراكين الخامدة .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” الهزات الأرضية الخفيفة والمحسوسة في منطقة ‎حائل ، خاصة جنوب غربي حائل أحداث تتكرر في فاصل زمني طويل نسبياً ، حيث يجثم فوق أرض منطقة حائل مئات من البراكين الخامدة ، والقديمة جداً ، ربما أحدثها انفجاراً قد يصل إلى نحو 1000 سنة مضت وذلك في حرة بني رشيد الواقعة إلى الجنوب الغربي من حائل 160كم .

وتابع : ” وبوجه عام هذه الهزات الأرضية المحسوسة ضعيفة ولا تشكل خطراً على الإنسان أو البنية التحتية ولله الحمد ، وهناك العديد من الهزات الأرضية في المنطقة ولكنها غير محسوسة وأقل من 3 درجات في مقياس ريختر ، وتتكرر أكثر ناحية ‎الشويمس وضرغط وما حولهما .

وأشار إلى أن المنطقة الوسطى من ‎السعودية جيولوجياً تعد الأكثر استقراراً في المملكة ، إذ يعد النشاط الزلزالي فيها ضعيفاً ولله الحمد .

كما كشف عن أنواع الزلازل وأخطرها ، قائلاً : ” 3.5 بالكاد نشعر به ، 4.3 يحس بها المشاة ، 4.8 توقظ بعض النائمين ، 5.4 تترنح الأشجار وتسقط الأشياء ، 6.1 تتصدع بعض الجدران ، 6.9 تسقط بعض البيوت وتتشقق الأرض ، 7.3 انهيارات وتتفتح الأرض ، 8.1 تبقى المباني القوية ، 8.9 دمار شبه شامل ” .