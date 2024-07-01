الحوت: لا يُمكن لأحد أن يعتبر من يحارب الاحتلال الإسرائيلي إرهابيًا

أشار عضو تكتل "اللقاء النيابي المستقل" النائب عماد الحوت، إلى أن "حزب الله لا يدفع باتجاه إيجاد استراتيجية دفاعية وهذه نقطة من نقاط خلافنا معه".
ولفت، في حديث لقناة "الجديد"، إلى أن عمليات قوات الفجر في الجماعة الإسلامية "قراراتها ذاتية بالكامل"، مضيفا: "لسنا مضطرين لأخذ الاذن من أحد"، حول المشاركة في الجبهة الجنوبية ضد إسرائيل.
وقال الحوت: "نثق بأن انخراط حزب الله في عمليلت الجنوب جدّي"، مشددا على أنه "لا يوجد لدينا استخدام للسلاح خارج ميدان الحدود الجنوبية".
وشدد على أن "تصريح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان واضحاً (بشأن الأعمال الإرهابية) ومن الجيد أنه جرى إعادة توضيح المسألة ولكن لا يمكن لأحد اعتبار أن من يحارب الاحتلال الاسرائيلي هو إرهابي".
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