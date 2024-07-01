البيسري: نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي

أشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء ⁧‫الياس البيسري‬⁩، في حديث لـ"الجديد‬⁩"، الى أننا "نعمل على حلول سريعة لتسهيل مرور اللبنانيين الآتين من سوريا والعالقين في سياراتهم على معبر المصنع الحدودي وسنفتح السيستام القديم لتسهيل عملية مرورهم".

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