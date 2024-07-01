حنكش: هناك جزء من اللبنانيين لا يريدون الذهاب إلى حرب وعلينا أن نسمع أصواتهم

اشار عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، في حديث لـ"الجديد"، الى أن "هناك جزء من اللبنانيين لا يريدون الذهاب إلى حرب وعلينا أن نسمع أصواتهم".
ولفت حنكش، الى أنه "يوجد دستور في البلد يحتم على رئيس مجلس النواب فتح جلسة لانتخاب رئيس ولكن السؤال الأبرز هل حزب الله يريد وسط هذه المعركة رئيساً؟"، مضيفاً "حتى فرنجية سيكون محرجاً في التعامل معه".
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