شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات على حديقة عامة بجدة .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزالت أمانة العاصمة المقدسة تعديًا على حديقة عامة في حي الحمراء بأم الجود، شملت أسوارًا إسمنتية وغرفًا شعبية على مساحة 1200 متر مربع.

وأهابت الأمانة بالجميع الالتزام بالأنظمة، والإبلاغ عن أي شبهة تعدٍ على الأملاك الحكومية من أراضٍ ومبانٍ وطرق باستخدام منصة “بلدي” أو مركز البلاغات البلدية الموحد 940 .

يذكر أن ذلك يأتي ضمن جهودها للحفاظ على الممتلكات العامة ومنع التعديات عليها.