برنامج التأهيل بالترفيه يتواصل في الباحة

وشمل البرنامج زيارة عدد من المواقع السياحية والمزارع الريفية السياحية وجمعية النحالين، والمهرجانات الصيفية في المحافظات والقرى التراثية القديمة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفنون والألعاب الشعبية، والتعرف على الأزياء التراثية لأهالي المنطقة، والنقوش والكتابات الثمودية، وممارسة الرسم والمشي والطهي، وتصوير الطبيعة، وتجربة العرس القديم، وتذوق الأكلات الشعبية وغيرها.
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