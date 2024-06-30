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برنامج التأهيل بالترفيه يتواصل في الباحة

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تواصل جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة بالرياض برنامج التأهيل بالترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة الأول من نوعه على مستوى المملكة في منطقة الباحة، بإشراف ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود، المديرة التنفيذية للجمعية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت حسام بن بدر، ونائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية خلود الشايع، الذي نفذته الجمعية بالتعاون مع إمارة المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة، وسيستمر 11 يوما بمشاركة 13 من ذوي الإعاقة.

وشمل البرنامج زيارة عدد من المواقع السياحية والمزارع الريفية السياحية وجمعية النحالين، والمهرجانات الصيفية في المحافظات والقرى التراثية القديمة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالفنون والألعاب الشعبية، والتعرف على الأزياء التراثية لأهالي المنطقة، والنقوش والكتابات الثمودية، وممارسة الرسم والمشي والطهي، وتصوير الطبيعة، وتجربة العرس القديم، وتذوق الأكلات الشعبية وغيرها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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