عمالة تتحكم في عقارات حي التيسير

يعاني سكان حي التيسير الواقع شرقي مدينة جدة من انتشار العمالة الوافدة من جنسية عربية سيطروا على العمائر السكنية ويعملون سماسرة لترويج الشقق السكنية المعروضة للبيع مما تسبب في حدوث مخاوف لدى سكان الحي لعدم معرفة مدى نظامية هذه العمالة.

آلية ترخيص

أوضح المستشار القانوي عاصم الملا أن هيئة العقار وضعت لائحة لتنظيم عملية الوساطة العقارية واشترطت بالمادة الرابعة أنه لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتحدد اللائحة أحكامه وشروطه وإجراءاته ومدته وتجديده، وللوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأيضًا اشترطت أن من يمارس الوساطة العقارية لا بد أن يكون بنفسه إذا كان شخصًا طبيعيًا أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصًا معنويًا، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه أو يتعارض مع أحكام النظام. كذلك اشترطت عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه أو بتعارض مع أحكام النظام، ولا بد من إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية

عقوبات الوساطة

أكد الملا أن الهيئة وضعت عقوبات لمن يمارس المهنة بترخيص إذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر منها الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، غرامة 200 ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات من ارتكابها.

عمالة مخالفة

يقول ساكن بحي التيسير عبدالله الغامدي إن الحي يعاني من وجود العمالة المسيطرة على العمائر السكنية فيقومون بتأجير الغرف على بعضهم البعض دون معرفة هل هؤلاء نظاميون أم مخالفون، موضحًا أن الوافدين يقومون بمهنة سمسارة للعقارات دون وجود ترخيص، علمًا أن هذه المهنة مقتصرة على السعوديين ويوجد لها تنظيم وضع من قبل الهيئة العامة للعقار.

من جهته، أكد غازي أحمد أن الحي يعد من أكبر الأحياء بجدة ويضم عددًا من السكان بخاصة بعد انتقال سكان جنوب جدة إلى الحي لسكن، ولكن هناك صعوبات تواجه عديدًا من الأهالي منها انتشار العمالة المسيطرة على بيع الشقق السكنية، إذ تحكم سيطرتها على الحي دون وجود رقابة على هذه الفئة، موضحًا أن هيئة العقار سمحت أخيرًا باستخراج هوية الوسيط العقارية التي تمكن سمسار العقار من ممارسة النشاط وفق ترخيص لكن هذه العمالة تعد مخالفة وتعمل بشكل مخالف في الترويج لبيع الشقق السكنية.

سماسرة وافدون

أكد وافد من جنسية عربية يعمل حارسًا في إحدى العمائر السكنية بحي التيسير، إنه في الآونة الأخيرة لوحظ وجود عمالة تعمل في مهنة السمسرة لبيع الشقق السكنية، فتجدهم في كل شارع بالحي يعتمدون على سياراتهم الخاصة للتنقل بين الشوارع والبحث عن زبون يريد الشراء، موضحًا أن هناك للأسف بعض ملاك تلك الشقق يتعاونون مع هؤلاء العمالة لترويج لشقق من أجل بيعها ومن ثم أخذ مبلغ من المالك بعد جلب زبون لشراء أو استئجار عقار.