الشورى للبلديات: وحدوا أنظمة البناء

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحديد أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشروعات مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.

كما طالب المجلس من الوزارة بالعمل على دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.

وأكد الشورى أنه على الوزارة تنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.

تنظيم العمل التطوعي

ودعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.

وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية،د؛ لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموًا لخدمة المستفيدين فيها.

أثر تأجير المواقف

وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل.

كما دعا الشورى الشؤون البلدية إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام.

الوقاية من غاز الرادون

كما دعا مجلس الشورى في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي؛ للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء، وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي.

الشأن الصحي

وفي الشأن الصحي، طالب الشورى هيئة الغذاء والدواء -بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد.

كما طالب المجلس في قراراه الهيئة بالتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة.

ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة «تيقظ».

مطالب الشورى من الشؤون البلدية

حصر للوضع الراهن لخدماتها.

تنظيم وتوحيد أنظمة البناء في المدن.

النظر في زيادة عدد الأدوار في الأحياء والشوارع الرئيسية والتجارية.

تنظيم العمل التطوعي البلدي وبيان مجالاته وبرامجه.

تشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات سكنية بالمناطق الأقل نموًا.

دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء.

تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية.