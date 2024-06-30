شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "ملتقانا وناسة" في محافظة طريف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات "ملتقانا وناسة" الذي ينفذه نادي الأيتام الترفيهي بمحافظة طريف، عبر تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والبرامج الرياضية.
ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أسابيع ويشارك فيه أكثر من 150 من مستفيدي جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية.
وأوضح المشرف العام على نادي الأيتام بمحافظة طريف صلاح ناصر الرويلي، أن الملتقى يقدم عدداً من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية تشمل ألعاباً ومسابقات حركية، وألعاباً رياضية، ودوري كرة قدم وألعاباً تعليمية.
ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة 6 أسابيع ويشارك فيه أكثر من 150 من مستفيدي جمعية رعاية الأيتام بالمحافظة إلى تنمية مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية.
وأوضح المشرف العام على نادي الأيتام بمحافظة طريف صلاح ناصر الرويلي، أن الملتقى يقدم عدداً من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والعلمية والاجتماعية تشمل ألعاباً ومسابقات حركية، وألعاباً رياضية، ودوري كرة قدم وألعاباً تعليمية.