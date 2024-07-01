تدريب صيفي لـ 20% من شاغلي الوظائف التعليمية

تطوير مهني
أكدت الوزارة على تحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني شرطًا من شروط الترقي بين الرتب، والحقائب التدريبية معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، وألا تقل مدة البرنامج التدريبي المباشر عن يومين تدريبيين «10 ساعات تدريبية»، وألا تقل مدة البرنامج التدريبي الإلكتروني عن 6 ساعات تدريبية كحد أدنى على مدى يومين على الأقل، وإطلاق آلية التدريب في إدارات التعليم، بهدف توفير فرص تدريبية مستمرة.
6 منطلقات
01- نتائج دراسة مشروع لجنة بناء القدرات الاستراتيجية وتحليل الاحتياجات التطويرية
02- نتائج اختبارات الرخص المهنية للمعلمين من هيئة تقويم التعليم والتدريب
03- توطين البرامج والمشاريع التدريبية الوزارية.
04- تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية.
05- نتائج الاختبارات الوطنية «نافس».
06- نتائج التقويم والاعتماد المدرسي.
المجالات الرئيسية للكادر التعليمي
01- المعايير المهنية العامة والتخصصية للمعلمين.
02- الإدارة المدرسية.
03- المناهج وطرق التدريس.
04- الإشراف التربوي.
05- مقررات المسارات الثانوية.
06- التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم.
07- المناهج الجديدة.
08- منصات التعليم الإلكتروني.
09- الثقافة والفنون.
10- التوجيه الطلابي.
11- الصحة المدرسية.
12- التدريس بمنحى STEM.
13- الاختبارات المعيارية- الاختبارات الوطنية والدولية.
14- النشاط الطلابي.
15- المعلم الجديد.
16- الموهوبين.
17- ذوي الإعاقة.
18- التربية الرياضية.
19- الطفولة المبكرة.
20- مهارات القراءة والفهم.
21- القياس والتقويم.
22- التعليم المستمر.
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