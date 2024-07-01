شكرا لمتابعة خبر عن سوداني يتحدث بفصاحة أثناء حضوره حفل زواج صديقه السعودي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لمقيم سوداني وهو يتحدث بفصاحة، أثناء حضوره هو وأشقاءه لتوجيب صديقهم العريس السعودي في زواجه.

وظهر المقيم السوداني وهو يتحدث بفصاحة وعزة نفس وثقة كبيرة، اثناء حضوره هو وأشقاءه السودانيين لتوجيب صديقهم السعودي خلال زواجه في المجاردة.

لاقى هذا الفيديو، تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل، حيث حظي بإعجاب وتقدير الكثيرين.

وأكد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أهل السودان من زمان وهم أهل وفاء وإخلاص ولهم محبه خاصة، عند معظم َََََََالشعب السعودي.