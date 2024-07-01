شكرا لمتابعة خبر عن الجبير يحرج صحفي أجنبي بذكاء بعدما أثار تساؤلات خاطئة عن تخصيب اليورانيوم بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحرج وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، صحفي أجنبي باحترامه وذكائه بعدما حاول أن يثير تساؤلات خاطئة عن تخصيب اليورانيوم في المملكة .

وسأل أحد الصحفيين الجبير خلال جلسة حوارية ضمن منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي،قائلاً : “إذا كانت المملكة تريد الحصول على طاقة نووية لأغراض مدنية، لماذا تريد برنامجا لتخصيب اليورانيوم على أراضيها؟ في حين أن دولا أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة لم تكن بحاجة لذلك لتوفير طاقة نووية لأغراض مدنية.”

ليرد قائلاً:” السبب بسيط جدُا، لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها والتأثيرات التي تحملها ويستفيد منها خارج المملكة، نريد الوظائف في المملكة والصناعات بالمملكة.”

وأضاف :” لأن لدينا الموارد في المملكة ليس لدينا أي مشكلات في القواعد الدولية ونجري حوارا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكننا تلبية كل ما يطلبونه.”

وتابع :” هذا شيء بيننا وبينهم وسنقوم بذلك، ولن أقوم بإجراء مفاوضات معك مع كل الاحترام وليس هنا بالتأكيد ولست أنا الشخص المخول بالتفاوض في هذا الشأن، لدينا خبراؤنا في هذا المجال”.

وواصل :” يمكنني أن أخبرك كدولة لديها موارد ضخمة وموارد ضخمة متوقعة من اليورانيوم، لن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة لذلك هناك وينتهي بنا الأمر بالحصول على 5 سنتات من اصل 100، نريد القيمة المضافة في المملكة.”

واختتم حديثه:” نحن ننظر إلى أنفسنا كمصدرين للطاقة إلى العالم ونريد أن نبيعكم الطاقة النووية التي يمكنك استخدامها وتوفير الطاقة منها نريد أن نبيعكم النفط والغاز والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.”