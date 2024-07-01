شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة القابضة": تعويض مالي لإجازات الخدمة المدنية والأداء يحدد العلاوات السنوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش اللقاء المفتوح لسفراء التغيير في تجمّع الشرقية الصحي، استعدادات بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبد الرحمن العيبان، والرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان: إن التغيير مسؤولية الجميع، وإن قرار ”616“ أكد ألا يقل الراتب الأساسي والإجمالي عما كان يتقاضاه الموظف قبل الإنتقال إلى ”الصحة القابضة“.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة ناصر الحقباني، حرص الشركة على الالتزام بالقيم، ومنها ”تمكين الموظفين بثقة“، والمرونة في منح صلاحيات أكثر، وتفويضها للقيادات في التجمعات الصحية. التعويض المالي للإجازات وأكد اللقاء تعويض الإجازات لموظفي الخدمة المدنية ماليًا، عن إجازاتهم 180 يومًا بحد أقصى، ونقل رصيد الإجازات كاملًا لموظفي التشغيل الذاتي، موضحًا أن إجمالي الراتب سيكون «راتب أساسي وبدل سكن وبدل نقل» للموظف الإداري والصحي، سواء على الخدمة المدنية أو التشغيل الذاتي.

وأشار إلى إدراج جميع البدلات التي يستلمها الموظف، عند الانتقال، وأنها ستكون ضمن حسبة الراتب الإجمالي، مع ضمان أن الراتب لا يقل عن الأساسي والإجمالي بأي شكل من الأشكال، مضيفًا: بعد الانتقال سيكون ”البونص“ متاحًا للجميع، سواء للإداريين أو الموظفين الصحيين، حسب الأداء، وأنه ليس بديلًا عن «بدل التميز». علاوات سنيوة خاصة بالأداء ولفت إلى وجود علاوات سنوية مرتبط بالأداء، وأن الوزارة ملزمة بمعالجة أي مستحقات مالية سابقة للموظف مهما كانت، مضيفًا أن التعاقد سيكون مع شركة الصحة القابضة وفق المؤهل والمسمى الحالي للموظف.

وبيّن اللقاء أنه سيتم دفع مكافأة إضافية 16% بحد أقصى 4 رواتب، وهي مكافأة تحفيزية للانتقال لجميع المنتقلين - الخدمة المدنية أو الباب الأول -، وتُدفع لمرة واحدة، مع إعطاء الموظف فرصة 5 أيام للرد بالموافقة على العقد، ومن حقه الموظف القبول أو عدمه.

وتابع: عند عدم قبول موظف الباب أول، سيكون لديه مهلة 6 أشهر لإيجاد مكان آخر، وبعدها تنهى خدماته، في حين لا توجد مهلة لموظفي التشغيل الذاتي، وتُنهى العلاقة التعاقدية معهم.

وذكر أن الخدمات والخبرة ستكون ممتدة عند الانتقال حتى التقاعد المبكر، وأنه سيكون هناك استثمار مالي وبشري في التدريب، مؤكدًا حرص مجلس الإدارة على المحافظة على الموظفين والاستثمار فيهم وليس التخلي عنهم، وأن ساعات العمل الرسمية ستكون حسب نظام العمل 48 ساعة خلال 5 أيام عمل.