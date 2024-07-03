شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر سليمان في المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، جزر سليمان بالمحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 124 كيلومتراً من منطقة "لاتا" بالجزر وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).